Anche gli asili nido chiusi da lunedì, parchi aperti ma i sindaci possono chiuderli. Lo rende noto la Regione Emilia-Romagna in una conferenza stampa con il presidente della Regione Emilia-Romagna e la misura è valida nella zona rossa come la nostra, Modena e provincia e Bologna e provincia. Anche le scuole materne chiuderanno da lunedì.

La chiusura sarà quindi a partire da lunedì 8 marzo (e non da giovedì 4 come precedentemente era stato indicato dagli amministratori) in concomitanza con l’entrata in vigore delle norme del nuovo Dpcm del Governo Draghi previste per le zone rosse

Quando si riapre? L’ordinanza è valida per due settimane, fino al 21 marzo, ma sarà l’andamento dei contagi a decretare il destino di tutti gli studenti. “Non ho la palla di cristallo”, ha detto Bonaccini a specifica domanda.

E’ stato poi specificato che sarà ammesso di uscire di casa per la passeggiata quotidiana, anche con i bambini. L’invito è a rimanere, come dispone la normativa per la zona rossa, nelle immediate vicinanza di casa. E di evitare di andare nei parchi creando assembramento.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017