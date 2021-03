Ravarino, a rischio i tigli in piazza Martiri della Libertà

RAVARINO- Secondo quanto comunicato dal Comune di Ravarino, è stata predisposta una perizia, affidata a un agronomo professionista, che ha certificato il pessimo stato vegetativo dei tigli piantumati in prossimità dell’ingresso del municipio e del teatro Comunale.

Tutte le piante presentano danni interni causati da funghi della carie di legno, resa evidente anche dalla presenza dei carpofori. I tigli, di età stimata attorno ai cinquant’anni, hanno subito inevitabili potature resesi necessarie per la vicinanza all’edificio comunale. Anche la collocazione in piccole aiuole rettangolari, hanno nel tempo ammalorato questi tigli che, a causa delle capitozzature, hanno completamente perso quella che dovrebbe essere la tipica forma a piramide della chioma di questi alberi.

La relazione tecnica ha messo in evidenza come lo sviluppo verticale di pochi rami, grossi e pesanti, unita alla fragilità del tronco, renda estrema la propensione al cedimento degli alberi; la situazione è resa ancora più delicata dall’affaccio sulla piazza principale, in cui si svolge il mercato settimanale, che porta a classificare l’area come altamente vulnerabile. Alla luce della perizia è stato quindi previsto un abbattimento programmato da attuare già nelle prossime settimane.

La messa a dimora di nuove piante avverrà nel contesto della riqualificazione complessiva della piazza, una riqualificazione che potrà essere realizzata con i finanziamenti del Piano Organico della Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dal terremoto del 2012.