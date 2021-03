Ravarino, chiusa al traffico via Muzzioli per lavori alla rete del gas

RAVARINO – Attraverso un’ordinanza del 27 febbraio scorso, il Comune di Ravarino ha disposto la chiusura al traffico di via Muzzioli da giovedì 4 marzo a mercoledì 10 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, a causa dei lavori stradali in corso per il rifacimento degli allacciamenti della rete del gas. Già nei giorni scorsi, a partire da martedì 2 marzo, via Muzzioli era stata chiusa al traffico.

