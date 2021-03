RER – contributi per la transizione digitale delle imprese artigiane

di Andrea Lodi

La Regione Emilia-Romagna ha lanciato un bando per la transizione digitale delle imprese artigiane, che concede contributi per la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale, finalizzati all’ottimizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa e della gestione dei rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese della stessa filiera.

A chi è rivolto

Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese artigiane con unità locale in Emilia-Romagna appartenenti al settore manifatturiero (sezione C del codice Ateco) e a imprese non appartenenti al settore manifatturiero ma che siano collegate a una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere.

Le spese ammissibili

Il bando finanzierà spese per: a) beni strumentali, software e relative licenze d’uso; b) l’acquisizione di consulenze finalizzate alla definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo e di direzione, all’introduzione delle tecnologie abilitanti 4.0 e alla connettività degli impianti; c) i costi legati alla necessità di incrementare le competenze del personale (max 10% delle spese totali).

Non sono ammissibili progetti che prevedano esclusivamente spese di cui alla lettera a).

Il contributo della RER

E’ previsto un contributo a fondo perduto del 40% della spesa ammessa, incrementata di 5 punti percentuali per imprese femminili, giovanili e in zona montana. Il progetto deve avere un importo di spesa complessivo non inferiore a 30.000 euro, mentre il contributo massimo concedibile è di 40.000 euro.

Informazioni aggiuntive

Ai fine dell’ammissibilità della domanda di contributo, è necessario:

allegare alla domanda un report di assessment dell’audit tecnologico redatto da un Digital Innovation Hub (DIH), un Competence center (CC) o da un Punto Impresa Digitale (PID);

nel caso di domanda di contributo da impresa non appartenente al settore manifatturiero, occorre una attestazione da parte di un’impresa manifatturiera “cliente”, in merito al rapporto esistente tra le due imprese.

Tempistiche

E’ possibile inoltrare domanda di contributo dal 13/4/21 al 20/4/21. I dati possono essere inseriti all’interno del portale SFINGE a partire dall’ 8/4/21.

Il progetto deve essere realizzato entro il 31/12/21. Sono ammesse a contributo spese realizzate nel periodo 1/1/21 – 31/12/21.

Maggiori informazioni nel sito della Regione Emilia-Romagna, al link: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2021/bando-per-la-transazione-digitale-delle-imprese-artigiane

