San Felice piange Giuliano Malaguti, morto cadendo con l’auto nel canale

San Felice piange Giuliano Malaguti, morto cadendo con l’auto nel canale. Era molto conosciuto in paese il 72enne che domenica pomeriggio è stato vittima di un incidente nel canale Sabbioncello, tra via Forcole e via Villanova. Malaguti era uscito per un normale controllo sugli argini – era un “selettore” di nutrie, coadiutore Atc per la Regione e la Provincia – attività che compiva regolarmente su un territorio che conosceva benissimo. Aveva addosso il giubbotto e con sè il fucile.

Domenica pomeriggio stava rientrando a casa, in via Villa Gardè, poco distante, quando è accaduto l’irreparabile.

Malaguti era alla guida della sua jeep, una Suzuki Vitara, e stava facendo retromarcia sulla stradina in cerca di uno spazio per fare manovra quando le ruote sono scivolate giù dal pendio dell’argine del canale.

L’auto è finita nel Sabbioncello, in quel momento pieno di acqua, cappottandosi a testa in giù.

Si pensa a un malore, un guasto meccanico o un errore di valutazione per spiegare la manovra sbagliata, non c’è nessuna certezza sull’accaduto.

Malaguti è rimasto bloccato nell’abitacolo della sua auto, non è riuscito a uscire. E’ stato estratto esanime dall’auto dai Vigili del Fuoco di San Felice: i soccorsi sono arrivati prestissimo, chiamati dai residenti nella zona. Ma non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi dei sanitari della Croce Blu locale e del medico arrivato da Mirandola. La Polizia Locale Area Nord si è occupate dei rilievi fino a tarda notte, mentre i sommozzatori hanno provveduto al recupero della salma, ora all’istituto di Medicina legale.

Giuliano Malaguti lascia la moglie e due figli, Davide e Sandro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017