Si compra sempre più cibo on line, un corso per i negozianti

La crescita dell’e-commerce continua a essere permanente in tutti settori, anche in quello dei beni primari: le vendite online dell’alimentare hanno riportato un aumento del 9,8% rispetto al 2019 e nel 2024 si prevede un incremento di 6,6% utilizzatori in più rispetto al 2020.

C’è dunque spazio anche per le realtà più piccole, dal negozio di alimentari e bevande fino al fino al fruttivendolo di quartiere, ma è necessario mettere in campo gli strumenti giusti. “Il commercio al centro” è l’edizione speciale e gratuita del webinar di Confesercenti Emilia-Romagna rivolto specificamente ai negozi di alimentari, bevande e prodotti tipici: l’appuntamento online è per domani, lunedì 29 marzo, alle 12.30.

Da WhatsApp alla messaggistica, ai social network: verranno forniti strumenti e strategie da applicare subito, facili da usare, per aiutare i negozi la propria offerta commerciale anche in forma aggregata e per dar valore all’esperienza del cliente.

