“Stiamo andando a fare la spesa in due perché uno porta il carrello e l’altro lo riempie”. Sanzionati due coniugi di Concordia.

Concordia – L’altro giorno due coniugi di Concordia sono stati sanzionati dai carabinieri poiché fermati durante uno dei numerosi controlli eseguiti in questi giorni. I due, al fine di giustificare la loro presenza, hanno sostenuto di essersi mossi insieme poiché, come fanno di solito, durante la spesa al supermercato “uno porta il carrello e l’altro lo riempie”. Per loro una multa da 400 euro ciascuno.

