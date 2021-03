Va in bici in montagna, cade e si ferisce: salvato dai Vigili del Fuoco

In bici in montagna cade e si ferisce: salvato dai Vigili del Fuoco. Domenica mattina una squadra Vigili del Fuoco è intervenuta su sentiero 416 tra Casona e Ospitaletto, nel comune di Marano sul Panaro, per prestare soccorso ad escursionista. L’uomo un trentunenne residente nel comune, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, per cause sconosciute, è stato disarcionato dalla propria bicicletta urtando violentemente un arto superiore sul terreno. Subito i compagni di escursione hanno dato l’allarme.

L’infortunato è stato raggiunto dai Vigili via terra cui si sono aggregati i sanitari 118. Sul posto anche un elicottero Vigili del Fuoco reparto volo Bologna a disposizione dei soccorritori. Per essere portato in ospedale il 31enne è stato stabilizzato su una barella e trasportato all’ambulanza usando il fuoristrada dei vigili del Fuoco. Non è in pericolo di vita.

