Vaccinazioni ed Europa, se ne parla con Piazza del Mercato e Centro Culturale F.L. Ferrari

UE e vaccinazioni, se ne parla mercoledì sera alle 21.00 con Piazza del Mercato e Centro Culturale F.L. Ferrari

Perchè alcuni Paesi si stanno avviando verso la copertura totale dei vaccinati, mentre nell’Unione Europea le somministrazioni e l’approvvigionamento delle dosi procedono a rilento?

Se ne parlerà nell’incontro che avrà luogo mercoledì 31 marzo alle ore 21.00 intitolato “L’Europa sta perdendo la battaglia dei vaccini?”, in diretta sulle pagine Facebook di Piazza del Mercato e Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari, in cui interverranno l’economista ed ex Direttore Generale della Commissione Europea Fabio Colasanti e Filippo Cioli Puviani, medico sanfeliciano in formazione specialistica. L’incontro sarà coordinato da Carlo Invernizzi Accetti, professore presso CUNY e Columbia University.

Continua così il ciclo di incontri organizzati dall’associazione culturale Piazza del mercato, con la proficua partnership del Centro Ferrari di Modena.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017