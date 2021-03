Vanno al Corno alle Scale per una ciaspolata, 8 modenesi sanzionati

Nella giornata di domenica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 572 persone e controllato una sessantina di esercizi pubblici.

Nonostante il senso di responsabilità adottato dalla maggior parte dei cittadini per evitare la diffusione dell’epidemia- si legge in una nota dell’Arma – la bella giornata ha indotto alcuni cittadini a violare la normativa, come accaduto al Parco della Montagnola, dove i Carabinieri della Stazione Bologna, coadiuvati dal personale dell’Esercito Italiano (Operazione Strade Sicure), hanno sanzionato 28 badanti dell’Europa dell’Est, in servizio a Bologna, che stavano onorando la giornata di riposo con il pranzo domenicale all’aperto, in violazione dei recenti provvedimenti in vigore in tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bologna (Zona arancione scuro) per fermare la diffusione dell’epidemia.

A Lizzano in Belvedere (Bologna), i Carabinieri della locale Stazione hanno stanato e sanzionato 8 modenesi che erano andati al Corno alle Scale per farsi una “ciaspolata”.



