A Bomporto si ristrutturano due appartamenti di Edilizia pubblica

Due appartamenti completamente riqualificati, già a disposizione delle famiglie bomportesi in difficoltà. Sono stati riconsegnati in questi giorni gli alloggi ERP di via Pascoli 4 a Bomporto e via 1° Maggio 4 a Solara, al centro di un importante intervento di ripristino da parte di Acer Modena, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’abitazione di via Pascoli, 83 mq al primo piano, ha comportato il rifacimento completo della cucina, l’adeguamento degli impianti elettrico e idrico-sanitario, la sostituzione della caldaia con una a condensazione e la sistemazione degli infissi, per un costo complessivo di oltre 17mila euro.

In via 1° Maggio è stato invece oggetto di riqualificazione un appartamento di 52 mq al terzo piano, nel quale sono stati rifatti i pavimenti, sostituiti i serramenti esterni, adeguata l’impiantistica (elettrica e idrico-sanitaria) e sostituita la caldaia con una a condensazione.

Entrambi gli alloggi sono già stati assegnati e alle famiglie sono state consegnate le chiavi dei rispettivi appartamenti.

L’attività di Acer Modena sul territorio bomportese non si ferma qui: l’Azienda ha infatti comunicato ulteriori lavori di riqualificazione di un alloggio di 50 mq nel condominio ERP di via 1° Maggio, per un importo pari a 15mila euro, realizzati grazie ai fondi statali derivanti dal Piano Casa.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017