Anpi, i comuni modenesi dove è possibile trovare le bandierine della Festa della Liberazione

Anpi Modena ha annunciato, attraverso la propria pagina Facebook, di aver organizzato anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Sinagi Cgil, una rete di edicole che metteranno a disposizione le bandierine del 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. Nell’immagine sottostante, i Comuni modenesi in cui si potranno trovare (anche in più edicole), ma non è escluso che altre edicole e altri comuni aderiranno.