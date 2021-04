Anziani e parenti, inaugurata la Parete degli abbracci nelle Cra di Formigine, Maranello e Fiorano

Riabbracciare qualcuno dopo mesi e sentirsi, a propria volta, stretto nuovamente con affetto ed emozione. Sono state inaugurate in questi giorni le ‘Parete degli abbracci’ alle Cra ‘Opera Pia Castiglioni’ di Formigine, ‘Coccapani’ di Fiorano e ‘Opera Pia Stradi’ di Maranello. Le strutture dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, hanno messo a disposizione l’angolo dedicato ad ospiti e familiari grazie alla donazione dell’Ass.S.De (Associazione Sostegno Demenze), da sempre attenta alle esigenze dei più fragili, in particolare delle persone con demenza che hanno risentito particolarmente dell’assenza del contatto fisico in questa fase pandemica. La ‘Parete degli abbracci’ è una sorta di paravento trasparente (realizzato in materiale lavabile e disinfettabile) che garantisce la totale separazione tra le persone, ma che grazie ai manicotti usa e getta in cui potere infilare le braccia, consente il contatto fisico. In questo modo gli anziani delle tre Cra potranno riabbracciare i propri parenti in totale sicurezza e riassaporare così un fondamentale gesto di umanità quotidiana.

“Ringraziamo l’Associazione Sostegno Demenze, con la quale da tempo collaboriamo e realizziamo progetti a sostegno delle persone fragili – afferma Maria Costi, sindaco di Formigine e Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico -. Quest’ultima iniziativa è fondamentale perché recupera contatto e vicinanza tra familiari che da un anno possono vedersi solo a distanza e dopo tanto tempo possono riabbracciarsi”.

“Un sentito ringraziamento all’Associazione Sostegno Demenze per la sua generosità – dichiara Luigi Zironi, sindaco di Maranello -. In un momento cruciale come questo, nel quale la campagna vaccinale è un’assoluta priorità in quanto l’unica via per uscire dalla pandemia, iniziative del genere possono dare un po’ di sollievo agli ospiti delle Rsa e ai loro cari. Il gesto di affetto di un familiare veicola speranza nel futuro, cosa fondamentale in questo periodo per poterci risollevare tutti assieme”.

“Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della sensibilità che i membri dell’Ass.S.De. hanno nei confronti degli anziani e dei più deboli – spiega Francesco Tosi, sindaco di Fiorano Modenese -. Non esiste solo l’aiuto materiale: a volte il campo degli affetti e dei sentimenti diventa essenziale e necessario e in questo lungo periodo di pandemia il desiderio di calore umano diventa sempre più forte”.

“Grazie alla sensibilità e generosità dell’Associazione di Volontariato Ass.S.De., anche gli ospiti delle Cra ‘Castiglioni’, Coccapani’ e ‘Stradi’ possono finalmente abbracciare i propri cari – dichiara Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo -. La parete degli abbracci favorisce il contatto fisico e riavvicina le persone. Segnale di grande valore tra servizi e associazioni nella lotta all’emergenza da coronavirus”.

“La realizzazione di uno spazio protetto che consenta di ritrovare il calore e l’emozione del contatto diretto, troppo a lungo precluso, tra gli ospiti delle strutture e i loro cari, è per noi motivo di grande soddisfazione – afferma Tonino Rovatti, presidente dell’Ass.S.De. -. Questo ripaga ampiamente il gesto economico sostenuto dall’associazione per l’acquisto delle pareti. Creare opportunità di sollievo alle persone fragili e ai loro famigliari, rientra negli scopi della nostra missione”.

