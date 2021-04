Area Nord, Azzolini (Pd):“In tutta la Bassa la destra è allo sbando”

“La capacità della destra locale di essere maggioranza e di comportarsi da opposizione che non ha proposte sta assumendo una dimensione incredibile”. Il segretario del Pd di Mirandola Marco Azzolini guarda alla situazione della politica locale e dice: “La destra è allo sbando”. Ecco la sua nota:

“Questi ultimi giorni forniscono importanti elementi sulla stato di salute della politica locale: la destra è allo sbando. Hanno la maggioranza nei Comuni principali, hanno la maggioranza nel Consiglio dell’Unione, eppure “vanno sotto”. Com’è possibile? Non riuscite a portare avanti le vostre azioni? Non riuscite a fare sintesi tra di voi? Per fortuna che esiste una opposizione responsabile che continua a proporre e a suggerire linee per il territorio. Le risposte arrivate sono quelle di chi non ha argomenti: stranieri, Bibbiano, cooperative rosse. Ancora con questi temi? Avete la responsabilità del governo, per cui lavorate per produrre progetti per il nostro territorio e cercate almeno di condividerli tra di voi. Non avete neppure la scusante dell’Unione, perchè anche nei singoli Comuni, specie quelli in siete al governo, i problemi non mancano e continuano a manifestarsi. L’Amministrazione di San Felice è diventata ormai un autobus: vediamo assessori scendere, salire, arrivare da altri Comuni. Vediamo consiglieri dimettersi per scelta politica. Concordia ha ricevuto da poco le dimissioni della capogruppo, con motivazioni precise: non ci sta, non ci mette la faccia, no ai tagli sui disabili e sui minori. Mirandola perde il consigliere comunale di San Martino Spino, la frazione che rappresenta meglio le difficoltà di una comunità lontana dal centro e dai servizi. La Lega perde il rappresentante della frazione dove hanno avuto il miglior risultato elettorale. La capacità della destra locale di essere maggioranza e di comportarsi da opposizione che non ha proposte sta assumendo una dimensione incredibile”.

