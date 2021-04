Auto storiche distrutte in un incendio

Auto storiche distrutte in un incendio. E’ andato a fuoco un deposito in via Budrione, a Migliarina di Carpi, adiacente all’abitazione di un collezionista.

I Vigili del fuoco sono intervenuti lunedì mattina, poco prima delle 10, per domare l’incendio che ha completamente distrutto alcuni mezzi e gravemente danneggiato altre autovetture storiche andate distrutte. Dai primi sopralluoghi effettuati, pare che il rogo sia accidentale.

