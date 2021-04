Brusco calo delle temperature, anche la Bassa si risveglia “gelata”

Ufficialmente è iniziata la primavera, ma dopo Pasqua sembra che sia tornato l’inverno. Dopo il brusco calo delle temperature dello scorso weekend, infatti, in Emilia-Romagna e anche nella Bassa modenese, la scorsa nottata ha visto i termometri scendere, in alcune località, al di sotto degli 0 gradi. In particolare, in provincia di Modena, si legge sulla pagina Facebook di Centro Emilia Meteo, la temperatura più bassa in pianura si è toccata a Carpi con -3,2 gradi. In generale, in tutto il territorio emiliano-romagnolo sono state segnalate brinate diffuse e gelate sui settori di bassa pianura, aperta campagna e ovviamente in appennino, nonchè temperature molto fresche anche lungo la linea di costa.

