Covid, vaccinate un milione di persone in Emilia-Romagna con almeno una dose

“Oggi in Emilia-Romagna abbiamo raggiunto un risultato importante: superato il milione di cittadini vaccinati con almeno una dose, dei quali quasi mezzo milione già con due”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Fino a ora scarseggiavano le dosi – ha aggiunto facendo il punto sulla campagna vaccinale – non certo l’organizzazione della nostra macchina sanitaria. Con quelle in arrivo siamo pronti a salire a oltre 40mila somministrazioni al giorno dalla fine della prossima settimana, secondo l’obiettivo fissato dal piano nazionale per arrivare a 500mila nel Paese. Ritmo che ci permetterà di vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro l’estate. Vacciniamo e rispettiamo le regole, per riaprire tutte le attività ancora chiuse e non dover più fermarci”.

A Bologna è stato l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini ad accogliere, all’hub vaccinale allestito in Fiera, il signor Sergio, 82 anni, “il milionesimo vaccinato. È una grande emozione – ha detto l’assessore – siamo a un buon passo come somministrazione giornaliera”. (Ansa)

