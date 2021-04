Finale, Sicea replica al sindaco sulla pratica bloccata in Comune

Finale, Sicea replica al sindaco. Ecco cosa ci scrive, e così riportiamo, la ditta veneta che si è occupata della ricostruzione di un grande immobile in centro a Finale e che deve avere pagamenti dalla Regione ora fermi in Comune per questioni burocratiche. I tempi che ci si aspettava sono stati ampiamente superati, e ora la ditta rischia il fallimento, o di rivalersi sugli incolpevoli proprietari.

In risposta a quanto dichiarato dal Sindaco desidero replicare come segue: Il sindaco riporta informazioni incomplete: 1) La tenuta dei rapporti con l’Amministrazione è tenuta dal tecnico incaricato dal committente che ha ottenuto il contributo, cui compete la richiesta ai soggetti interessati e la presentazione dei documenti necessari al Comune (e quindi l’ affermazione che l’impresa ha presentato una documentazione incompleta è inesatta); 2) Il Tecnico incaricato ha presentato tutta la documentazione in data 27 ottobre 2020 e successiva integrazione in data 30 Ottobre 2020; 3) Il Comune ha presentato una richiesta di integrazione in data 26 gennaio 2021; 4) Il tecnico in data 12/02/2021 e 17/02/2021 ha trasmesso le integrazioni richieste.

