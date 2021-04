Incidente stradale a Mirandola, auto travolge cabina elettrica

MIRANDOLA – Mercoledì c’è stato un incidente stradale a Mirandola, in via Gramsci intersezione via Gobetti. Si è trattato di uno scontro tra due auto, una Ford e una Renault. La dinamica: la Ford a seguito dell’urto è andata a finire su un’aiuola e ha danneggiato una cabina elettrica dove si trovava tensione elettrica.

Sono dovuti intervenire i tecnici dell’Enel per staccare la corrente elettrica per poter rimuovere l’auto per mezzo di un carro attrezzi. Grazie al loro pronto intervento si sono evitati molti disagi alla zona.

Il conducente della Ford è stato trasportato all’ospedale di Mirandola con ferite di lieve entità.

La strada è stata messa a senso unico alternato dalla Polizia Locale Area Nord per circa un’ora, per potere rimuovere i veicoli.

