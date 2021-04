La medollese Elisa Calzolari: “Riciclare non basta, è necessario invertire la rotta il prima possibile!”

MEDOLLA – Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

L’obiettivo dell’Associazione e quindi di Elisa, è quello di sensibilizzare più persone possibili per un mondo più pulito e coinvolgere nelle raccolte che verranno organizzate. Gli eventi sono aperti a tutti.

Nel 2021 vogliono raggiungere 2 milioni di chili di spazzatura rimossa dall’ambiente, grazie all’aiuto di centinaia di migliaia di volontari e di oltre 1.000 referenti. Vogliono fare la differenza su tutto il territorio italiano. “Probabilmente il 18 aprile faremo la nostra prima raccolta a Medolla, essendo giornata nazionale di raccolta PLASTIC FREE. Ho appuntamento la prossima settimana con sindaco e assessore ambiente, per valutarne insieme la fattibilità. Visto il periodo non è facile organizzare eventi. Altri comuni della provincia di Modena hanno ricevuto il consenso; sono quindi fiduciosa e speranzosa”, precisa Elisa. Per altre info : https://www.plasticfreeonlus. it/?gclid= CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRCvIjM PVnin7IOx3xcpYCzDCcG- m2WNLl7COaFcHRLlN_ fPsgyeacxoCMP8QAvD_BwE Intervista a cura di Francesca Monari

