Medolla, inaugurazione della “Piccola libreria delle cicogne”

MEDOLLA- Sabato 1 maggio, all’Area di Riequilibrio Ecologico “San Matteo”- a Medolla- l’associazione Le Cicogne ha allestito una simpatica “officina” per bambini all’aria aperta, in occasione dell’inaugurazione della “Piccola libreria delle cicogne”.

La cerimonia di inaugurazione, predisposta per le ore 10.30, verrà infatti seguita da un laboratorio e una lettura per tutti i piccoli presenti dal titolo “Le tante vite e i doni di un albero” sotto il “Maestro Albero”.

Al termine del laboratorio, un piccolo momento conviviale a base di gnocchi fritti.

Per informazioni e per prenotare il laboratorio per bambini è possibile contattare Elisa al numero 328/2254287 o alla mail elisa.associazionelecicogne@gmail.com

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017