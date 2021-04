Novi e S. Antonio, procede la ricostruzione privata

NOVI DI MODENA – Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, è intervenuto con un post sulla propria pagina Facebook sul tema della ricostruzione privata. A Novi, infatti, è stato demolito il condominio Letizia (piazza I maggio), mentre a S.Antonio è stato demolito il condominio in piazza D. Alighieri. Di seguito, il contenuto del post del sindaco Diacci:

“La demolizione di edifici privati è sempre un momento molto intenso ma, dopo tanti anni, penso possa essere vissuto dalle famiglie coinvolte come un primo passo verso il ritorno alla normalità. La demolizione del condominio Letizia a Novi in piazza I Maggio e quello in piazza D. Alighieri a S. Antonio, proprio per la loro posizione strategica, ritengo siano importanti non solo per i proprietari ma per tutta la comunità. Tasselli fondamentali per la ricostruzione delle piazze, in modo che possano tornare ad essere il cuore pulsante delle nostre comunità. Avanti tutta allora!”