Ravarino, senso unico alternato in via Dante e via Roma fino al 16 aprile

RAVARINO – Dal 6 aprile, a Ravarino, in via Dante e nella SP1 Sorbarese, sono in corso lavori stradali per la realizzazione di scavi per l’interramento di linee elettriche. Il Comune di Ravarino ha, pertanto, predisposto una limitazione del traffico, prevedendo un senso unico alternato su via Dante e via Roma, fino al 16 aprile, dalle ore 7.30 alle 17.30.

