San Possidonio, prolungato il servizio nido anche per il mese di luglio

SAN POSSIDONIO – Nella seduta di Giunta Comunale di venerdì 9 aprile, il Comune di San Possidonio ha deliberato il prolungamento del servizio nido anche per il mese di luglio per supportare le necessità delle famiglie. Verrà inoltre ridotta la retta del mese di frequenza conteggiando solo i giorni frequentati. In questo momento, inoltre, 13 famiglie su 15 stanno fruendo, grazie al progetto “Al Nido con la Regione”, dell’eliminazione della retta fino a ultimazione delle risorse.

Il Comune di San Possidonio ricorda, inoltre, a tutte le famiglie interessate, che sabato 10 aprile ci sarà la possibilità di visitare virtualmente il Micronido Le Coccinelle, durante l’Open day online, collegandosi alle ore 10.00 al link: meet.google.com/quf-jhia-vhc o in alternativa digitando il codice quf-jhia-vhc entrando in Meet.

