Soliera, lavori in corso per un nuovo tratto ciclabile

SOLIERA- Sono in corso i lavori di realizzazione di un tratto ciclabile di circa 500 metri che collegherà Ganaceto all’Appalto. La conclusione è prevista per la prossima estate.

“È una bella notizia- scrive l’Amministrazione solierese- perché con la pista già presente sul cavalcavia e la lunghissima ciclabile che stiamo approntando lungo via Primo Maggio, va a completarsi un percorso in bicicletta che porta in centro”.

