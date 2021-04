TEDxMirandola, si punta a giugno: ora è il momento di siglare le partnership col territorio

Il cammino di TEDxMirandola, la prima conferenza indipendente con licenza TED del territorio della Bassa modenese, procede senza sosta anche in questi mesi. Il gruppo degli organizzatori sta riprogettando l’appuntamento in linea con le precauzioni dettate dall’emergenza sanitaria, e si prevede un evento in presenza fisica, ovviamente a numeri ridotti, entro l’estate 2021.

Non c’è ancora una data certa, visto che la situazione è più fluida che mai, ma l’obiettivo è il mese di giugno, a cui si sta puntando con grande ottimismo ed entusiasmo.

Gli speaker di altissimo profilo stanno preparando le loro ideas worth spreading (idee che vale la pena diffondere), e verranno annunciati nelle settimane immediatamenteprecedenti all’evento.

E non mancheranno le sorprese, dentro e fuori dal palco..

Hanno già concesso il proprio patrocinio all’iniziativa molte delle più importanti istituzioni territorio, pubbliche e private, come Comune di Mirandola, Tecnopolo TPM, CNA, Confindustria Emilia e Università di Modena e Reggio Emilia. Inoltre, sono già tante le adesioni da parte dei maggiori protagonisti industriali del distretto, tra i quali Livanova, Medtronic, Eurosets, Encaplast, CPL Concordia, Imperiale group, E4 company, Baxter, Admodum, Radio Pico, UAV Solutions, Agile e WeBaze.

I temi trattati spazieranno dalla scienza alla cultura umanistica, passando per l’arte e la musica. Il filo conduttore sarà la Vita, con il tema “Matters of Life” scelto proprio per celebrare il meglio del nostro territorio e diffondere il valore del mondo. Subito dopo l’evento avrà inoltre luogo il workshop “Biomedical Valley” per approfondire tematiche ed eccellenze legate in particolare al settore delle scienze della vita.

“La community che si sta formando è davvero straordinaria”, commenta Matteo Stefanini, responsabile dell’organizzazione di TEDxMirandola. “Stiamo costruendo una squadra di partner e volontari che non ha alcunché da invidiare ai più grandi TEDx del mondo. Siamo un territorio dalle potenzialità immense, che però per molti versi sono meno valorizzate del dovuto. Il nostro scopo, con un pizzico di orgoglio, è fare alzare la testa, raccontare che in queste valli si creano tecnologie e innovazioni che salvano o migliorano la vita delle persone in tutto il mondo, per la salute e non solo”.

Per qualche settimana ancora è possibile aderire alla community e supportare il progetto, sia come partner sia come volontari. “Un altro grande valore che ricerchiamo è la nascita di collaborazioni e discussioni tra tutti gli appassionati di innovazione. E possiamo già ritenerci soddisfatti”, conclude Stefanini.

Tutte le informazioni per aderire sono disponibili sul sito www.tedxmirandola.com

E sui social (Linkedin, Instagram e Facebook) è sufficiente cercare @TEDxMirandola.

Cos’è TED

TED è un’organizzazione no-profit con lo scopo di condividere idee di valore, spesso sotto forma di brevi

discorsi tenuti da importanti esponenti mondiali del “pensare” e del “fare”. Molti di questi talks avvengono

alla conferenza TED, incluso l’incontro annuale a Vancouver, così come TEDWomen, TED Salons e

migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi talks sono resi

disponibili, gratuitamente, su TED.com e altre piattaforme. Dal 2019 anche la versione audio TED Talks

Daily, disponibile su tutte le piattaforme di podcast.

Le iniziative aperte e gratuite di TED per diffondere idee includono TED.com, dove vengono pubblicati

quotidianamente nuovi video di TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di individui e gruppi a ospitare

eventi locali, auto-organizzati in stile TED in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona

innovatori da tutto il mondo per amplificare l’impatto dei loro straordinari progetti e attività; il progetto

Audacious, che finanzia idee che possono potenzialmente avere un impatto su milioni di vite; TEDSummit,

che riunisce i membri della comunità TED globale per brainstorming, discussioni, spettacoli, workshop e

un programma eclettico di conferenze sul palco; e l’iniziativa educativa TED-Ed.

Cos’è TEDx, x = independently organized event

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TEDx è il programma di eventi locali e indipendenti

che hanno l’obiettivo di avvicinare le persone alla condivisione di un’esperienza simile a quella di TED. Ad

un evento TEDx, la cui x sta ad indicare la natura di “evento TED organizzato indipendentemente”, si

susseguono interventi dal vivo della durata massima di 15 minuti, nell’ottica di innescare il dialogo e favorire

il confronto tra il pubblico in sala. La conferenza TED fornisce le linee guida generali per il programma

TEDx, ma i singoli eventi TEDx, incluso il nostro, sono indipendenti (soggetti a determinate regole).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017