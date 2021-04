TiacCOOmPagno: una nuova cooperativa sociale per i Comuni dell’Area Nord

Nasce tiacCOOmPagno, cooperativa sociale che offrirà servizi educativi per i Comuni dell’Area Nord di Modena. Carlotta Casacci, Francesca Franco, Matteo Manfredini e Francesca Bonfatti, una psicoterapeuta, una pedagogista, una analista del comportamento e un esperto in psicologia del lavoro e dello sport, sono i 4 soci fondatori della startup cooperativa.

“Lavoriamo insieme già da tempo e spontaneamente abbiamo cominciato a costruire collaborazioni e progetti insieme in forma privata. Abbiamo capito che l’incontro delle nostre professionalità arricchisce e migliora i servizi offerti alle famiglie di cui ci occupiamo, creando per noi uno spazio di confronto e di condivisione importante. Tuttavia, per poter veder crescere i nostri progetti e strutturare meglio i servizi che abbiamo in mente, abbiamo capito che c’era bisogno di una struttura di base che non fossero partita iva o prestazioni occasionali. Da qui l’idea della cooperativa sociale”, commentano i 4 soci sul sito web di Lega Coop Estense.

“Vorremmo partire da servizi che abbiamo già parzialmente attivato, su cui ci siamo accorti non esserci offerte sul territorio. In particolare vorremmo costruire servizi sull’autismo, che seguano la famiglia a 360°, dal bambino alla famiglia. Abbiamo poi pensato di costruire servizi per le famiglie, sui temi del pre-parto, post parto e genitorialità in generale. Infine vorremmo attivare servizi per gli adolescenti sotto varie forme: attività domiciliari, gruppi, percorsi di formazione e crescita. In generale vorremmo creare un luogo di incontro, confronto e condivisione per le famiglie. Siamo consapevoli che questi temi scelti non vanno a coprire il bisogno di tutti, siamo quindi disponibili nel tempo ad accogliere nuovi bisogni e cercare di rispondervi”, continuano.

“L’attuale situazione sta avendo impatti di vario genere e con vari effetti su tutta la popolazione. La socialità è particolarmente fondamentale per gli adolescenti che attraverso di essa si formano e crescono. Oltre alla mancanza di contatto sociale, con il protrarsi della situazione pandemica, è attualmente molto forte anche la mancanza di progettualità e prospettiva verso il futuro. Questi due aspetti minano non solo il presente, ma anche il futuro dei giovani. Non va poi dimenticato che, pur non essendo i soggetti maggiormente a rischio nel contrarre il virus, i ragazzi vivono e respirano tutte le situazioni connesse: lutti, isolamento, ricoveri e preoccupazioni economiche familiari. Avremo sicuramente bisogno di spazi fisici per avviare i nostri servizi. Una delle idee fondanti della nostra cooperativa è di creare un luogo che diventi punto di riferimento per il benessere delle persone” chiudono Carlotta Casacci, Francesca Franco, Matteo Manfredini, e Francesca Bonfatti