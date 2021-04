Unimore, dal 19 aprile lezioni in presenza: fino al 50% degli iscritti per ogni sede

Il Ministero della Salute, in accordo con le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ha ufficializzato il passaggio in zona di rischio arancione della Regione Emilia-Romagna a partire dal prossimo 12 aprile.

In relazione alle misure necessarie per il rispetto dei protocolli sanitari, Unimore annuncia, quindi, tramite un comunicato stampa, che, a partire dal prossimo 19 aprile, le lezioni in presenza potranno accompagnarsi alle attività didattiche a distanza già in essere dallo scorso 8 marzo.

Resta inteso che il ritorno in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e in misura non superiore al 50% degli iscritti per ciascuna sede, sarà garantito prioritariamente per le seguenti attività didattiche: lezioni per gli/le iscritti/e al primo anno dei Corsi di Laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.

