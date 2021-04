Vive a Mirandola e fa truffe su Internet: nei guai un 65enne

Vive a Mirandola e fa truffe su Internet: nei guai un 65enne. I Carabinieri della Stazione di Guspini (provincia di Sud Sardegna), a conclusione di un’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per truffa in concorso, I.A., classe 1970, nato a Afragola e residente a Reggio Emilia e L.S., classe 1956, nato a Palermo e residente a Mirandola.

I due, fingendosi interessati all’acquisto di una bicicletta del valore di 1100 euro messa in vendita da una 50enne di Guspini sul sito “subito.it”, l’avevano invitata a recarsi presso uno sportello bancomat per perfezionare l’invio del corrispettivo in denaro; durante l’operazione, i due erano comunque riusciti a fornire alla donna indicazioni fraudolente attraverso le quali aveva incautamente effettuato due ricariche postepay per l’esatto valore del bene che voleva vendere.

