A Soliera mercoledì apre il nuovo Centro Diurno “Pertini”

SOLIERA- Mercoledì 19 maggio a Soliera viene aperto il nuovo Centro Diurno “Sandro Pertini”. Il Centro si trova in via IV Novembre 10 e sarà aperto dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Nella fase di avvio saranno ospitate 14 persone, vaccinate e con un discreto grado di autonomia, distinte in due nuclei da sette l’uno, accudite dagli operatori della cooperativa sociale Domus Assistenza, la quale amministra anche la Casa residenza per anziani “Sandro Pertini” di via Matteotti 185.

È stata la stessa coop sociale Domus ad affittare i nuovi locali, dopo aver preso atto della non compatibilità della vecchia sede, attigua alla Casa protetta, in conseguenza della pandemia da Covid19.

Ora la nuova collocazione di via IV Novembre 10 assicura al Centro Diurno un gradevole inserimento nel cuore di Soliera, in un contesto urbano adatto alla socializzazione, in collegamento con il ‘cuore’ della città, ampiamente rinnovato e abbellito negli scorsi mesi.

“Sarà un avvio graduale”, spiega l’assessore ai Servizi Sociali Lucio Saltini, “quello che riconsegnerà ai cittadini di Soliera e di Campogalliano questo importante servizio, perché pesano ancora, speriamo per un tempo limitato, le disposizioni anti-Covid-19 che portarono nel marzo di un anno fa alla sua chiusura. Dunque un altro “segno” che una nuova, possibile normalità è visibile.”

Nei prossimi mesi il Centro Diurno potrà aumentare le presenze fino a un massimo di 25, rispondendo alle esigenze di un maggior numero di famiglie e di persone bisognose di assistenza e socializzazione.

Nella mattinata di sabato 29 maggio è in programma una cerimonia di inaugurazione, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid19.

