Alluvione Nonantola, Camera approva ordine del giorno sui sostegni alla popolazione

NONANTOLA – Misure idonee per sostenere la ricostruzione di case, imprese ed edifici pubblici danneggiati dall’alluvione del 6 dicembre 2020. È l’impegno che la Camera richiede al Governo attraverso l’ordine del giorno proposto da Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari, deputati modenesi del MoVimento 5 Stelle.

“L’alluvione del 6 dicembre scorso ha colpito severamente Nonantola – ricordano Ferraresi e Ascari – provocando danni seri alle case, a 220 imprese e a oltre 800 automobili. La Regione ha stanziato un milione e 700mila euro per i cittadini nonantolani alluvionati, di cui 500mila euro alle imprese (e agli esercizi economici) e i restanti 1,2 milioni di euro in favore dei cittadini. Un contributo necessario, ma non sufficiente”.

Nelle scorse settimane il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha sollecitato un intervento del Governo guidato dal premier Mario Draghi in tal senso. “Come modenesi solidali prima ancora che come parlamentari non potevamo esimerci dal fare la nostra parte – aggiungono i deputati M5S – elaborando l’ordine del giorno approvato alla Camera. Confidiamo nel pieno impegno dell’esecutivo per intervenire quanto prima, adottando le misure di sostegno adeguate in favore della popolazione nonantolana. Senza tali interventi, anche i contributi regionali rischiano infatti di essere vani in un momento di crisi economica e sanitaria per il protrarsi della pandemia”.