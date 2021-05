Arriva il regolamento per l’area sgambamento cani a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Arriva il regolamento per l’area sgambamento cani a San Felice. Si tratta di una misura attesa da molti fruitori dell’area cani di via Tassi, recentemente risistemata dal Comune.

La Giunta Goldoni colma così un vuoto legislativo, e chiarisce cosa si può e non si può fare nell’area. Per quanto riguarda invece le aree pubbliche e i giardini verdi che ci sono in quantità in paese, sono valide le norme nazionali e il buon senso. Aiutato dai cartelli di divieto di ingresso ai cani che ci sono. Ma visto che c’è chi fa finta di non vedere i divieti e addirittura lascia fare i bisogni del proprio animale dove giocano i bambini, in Comune – spiega il vicesindaco Bruno Fontana- “Si sta preparando una campagna di educazione civica del rispetto degli spazi comuni da parte di chi ha animali”

Tornando all’area sgambamento per cani ufficiale, tra l’altro, il regolamento comunale prevede che può usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani, purché iscritto all’anagrafe canina ed in possesso di assicurazione, vaccinati e con microchip.

I proprietari devono assicurare “costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza e sorveglianza sull’animale”.

Vietato l’ingresso ai “cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi. Di contro l’accesso è permesso qualora i suddetti animali abbiano eseguito corsi

comportamentali certificati”, ed è “vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili”.

Sono previste norme di comportamento precise, con multe fino a 480 euro

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree

di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso

la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante

utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani

purché iscritto all’anagrafe canina ed in possesso di assicurazione RCP e RCO. Il

proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della

conduzione dell’animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone,

animali e cose provocate dall’animale stesso all’interno delle aree di sgambamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con

un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani

anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei

loro possessori/conduttori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. Possessore/Conduttore: persona fisica, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o

più cani nell’area di sgambamento e alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili

e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme

comportamentali:

1. Il possessore/conduttore può accedere con il proprio cane all’interno dell’area disgambamento

purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta

padronanza e sorveglianza sull’animale.

2. Possono accedere all’interno dell’area solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti

all’anagrafe canina della regione di residenza, pertanto in possesso di microchip.

3. È vietato al possessore/conduttore accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito

ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi.

Di contro l’accesso è permesso qualora i suddetti animali abbiano eseguito corsi

comportamentali certificati.

4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare

l’opportunità di accedere e permanere con il proprio cane, valutando il comportamento degli

altri animali presenti. E’ vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i

cani maschi particolarmente eccitabili.

5. Il conduttore deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso

di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della

conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone,

animali e cose provocati dall’animale stesso.

6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell’area disgambamento comunale

purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali.

7. A garanzia dell’igiene e del decoro dell’area di sgambamento i proprietari/conduttori devono

essere muniti di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle

negli appositi contenitori presenti nell’area.

8. Le aree istituite devono essere mantenute in buono stato; a tal fine gli accompagnatori sono

tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione,

ripristinando senza indugio lo stato di fatto.

9. In tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi,

sigarette, ecc.).

10. Non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio

facendo attenzione che tale atto non generi “litigi” tra gli animali); sono vietati comportamenti

che possono disturbare la quiete pubblica.

11. Sono vietati utilizzi dell’area diversi dallo sgambamento cani.

12. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo chiudere sempre il cancello di accesso.

13. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in questione è riservato esclusivamente al

possessore/conduttore e al suo cane.

14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone

presenti.

15. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 5 (cinque) cani; qualora

nell’area di sgambamento vi siano 5 (cinque) utenti e all’esterno altri in attesa, la permanenza

dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti.

16. I minori di anni 16, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se

nell’area è presente solamente il proprio cane.

17. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori

anche se nell’area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

Art. 4 – Apertura dell’area

L’area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile,

apposita cartellonistica con la dicitura “Area sgambamento cani”, riportante gli estremi delle vigenti

norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al

proprio interno e l’indicazione che chiunque accede all’area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;

2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;

3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate

dal proprio cane.

Art. 5 – Convenzioni/Accordi per la gestione dell’area

Fermo restando i contenuti della convenzione in essere con l’associazione cinofila GSC-CUD-VPC con

atto rep. 12111 del 17/06/2019 fino al 30/11/2022, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà

di avvalersi di associazioni di volontariato cinofile e/o protezione civile regolarmente iscritte negli

elenchi comunali/regionali per la gestione dell’area di sgambamento.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di inadempienza e/o violazione ai divieti ed agli obblighi sanciti dall’art. 3 si applica la

sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la

cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel precedente

comma 3.

Art. 7 – Disposizioni a carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione

consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute

nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 8 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all’ottemperanza e l’applicazione del presente Regolamento è affidata agli

organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese ove gli addetti,

all’atto del controllo, sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

• al Corpo di Polizia Locale dell’Ente;

• al Corpo di Polizia Provinciale;

• alle GGEV convenzionate con l’Ente;

• alle Guardie zoofile volontarie;

• a soggetti convenzionati e/o incaricati dall’ Ente a norma di legge.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento e/o di pericolo isoggetti

controllori potranno intimare l’allontanamento immediato del cane e del proprio accompagnatore

dall’area di sgambamento per cani.

Art. 9 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia

legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia

Urbana.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto

del presente Regolamento, si devono intendere automaticamente recepite.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi

contestualmente alla pubblicazione dell’atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet

istituzionale dell’Ente, onde assicurarne la massima divulgazione. Diventa esecutivo dal giorno

successivo al termine della predetta pubblicazione.

