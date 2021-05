Avanzo di bilancio in Comune, a Bomporto ecco cosa chiedono i cittadini

BOMPORTO – Una nuova rotonda sulla Canaletto, la sistemazione delle grate fognarie sfondate, più piste ciclabili. Ma anche finire la ciclabile dalla Cantina a Sorbara, una barriera di sicurezza stradale lungo tutto il Canale Naviglio, più autobus e qualcosa per i giovani.

Sono tante le proposte avanzate dai cittadini dopo che è stata diffusa la notizia che la chiusura del bilancio comunale ha mostrato un avanzo di 1,8 milioni di euro. Una bella sommetta che può essere usata per nuovi investimenti. “La pandemia ha reso più complicate le previsioni, soprattutto sulle entrate –ha precisato l’assessore Sacchetti – il fatto di avere i conti a posto e risorse disponibili in cassa ci permette da un lato di guardare al futuro con maggiore serenità, dall’altro di investire per migliorare ulteriormente strutture e servizi”

Le idee non mancano. “Visto che vi sono avanzati dei soldi sarebbe giusto spenderli per un autovelox sulla Ravarino-Carpi”, scrive ad esempio su Facebook un bomportese. C’è chi propone la creazione di una barriera di sicurezza stradale lungo tutto il Canale Naviglio: “Soprattutto d’inverno, con la nebbia, si rischia di andare giù nel Canale”, spiega una cittadina. La viabilità tema caldo: c’è che scrive che “Anche l’Asfaltatura delle strade comunali: Solara ad esempio è un gruviera!”, o chi chiede “Una rotonda al posto del semaforo nella via per Modena”.

“Sarebbe anche ora ti ripristinare tutti gli attrezzi che erano presenti al parco delle aquile, o persino aggiungerne di nuovi”, commenta un cittadino.

Aggiunge un’altra bomportese: “Sarebbe bello anche un ecografo per il consultorio… Non so se in questi anni magari avete già provveduto, ma l’ultima volta che sono andata mancava e siamo sempre costrette ad andare a Castelfranco. Sarebbe un servizio molto utile che donne gravide e non penso apprezzerebbero”.

