Bomporto, 1,8 milioni di euro di avanzo per il Comune: andranno in nuovi investimenti

“Il 2020 ci riporta l’immagine di un Comune virtuoso, in grado di mantenere lo stesso livello di servizio, senza aumentare la pressione fiscale. Dopo l’anno che abbiamo passato, non era affatto scontato”. Così in una nota del Comune, spiega Enzo Sacchetti, assessore al Bilancio del Comune di Bomporto, presenta il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, approvato lo scorso 29 aprile in Consiglio comunale.

Dal documento finanziario risultano 3,6 milioni di euro di avanzo, dei quali quasi 1,8 milioni di euro di avanzo libero, risorse destinate a nuovi investimenti e manutenzioni. Non cambia per il nono anno di fila l’aliquota Irpef, ferma allo 0,4% dal 2012, mentre resta decisamente basso il debito consolidato, che a fine 2020 si attesta a 51mila euro.

“La pandemia ha reso più complicate le previsioni, soprattutto sulle entrate – precisa l’assessore Sacchetti – il fatto di avere i conti a posto e risorse disponibili in cassa ci permette da un lato di guardare al futuro con maggiore serenità, dall’altro di investire per migliorare ulteriormente strutture e servizi. Quest’anno le entrate tributarie ed extratributarie sono state in linea con il passato, anche la bilancia dei servizi a domanda individuale è stata in equilibrio, perché se da un lato ci sono state meno entrate, dall’altro non abbiamo avuto determinati costi. I soldi destinati agli eventi che non si sono potuti fare a causa dell’emergenza sanitaria sono tornati alla comunità sottoforma di sostegni alle famiglie e contributi agli esercizi commerciali, e per non gravare i cittadini abbiamo scelto di non utilizzare la leva fiscale, lasciando le aliquote Irpef ai livelli del 2012”.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata la variazione di bilancio per lo stanziamento di 143 mila euro per una serie di interventi sul territorio comunale, tra cui la manutenzione dei locali e la copertura degli spogliatoi della palestra di Sorbara e del campo sportivo di Bomporto – più la pensilina sopra gli ingressi della nuova sala del volontariato e della sala muscolazione –, la protezione della pedana autovelox di Gorghetto, la linea vita della palestra di Solara, la manutenzione della copertura della piscina, i lavori di adeguamento e l’acquisto di attrezzature per la sezione della scuola materna di Sorbara.

