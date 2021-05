Bastiglia, antizanzare in distribuzione

BASTIGLIA – Con l’arrivo della stagione estiva inizia la lotta alle zanzare sul territorio di Bastiglia. Giovedì 27 maggio e giovedì 3 giugno, in occasione del mercato settimanale in piazza Gramsci, verrà consegnato il prodotto larvicida, finalizzato al controllo delle larve di zanzare e mosche.

Le confezioni saranno distribuite gratuitamente ai cittadini che ne faranno richiesta dai volontari dell’Associazione La Clessidra e dell’Auser.

Il trattamento antilarvale messo a disposizione dal Comune di Bastiglia deve essere utilizzato con regolarità nelle caditoie, nei sottovasi, nelle botti e in generale dovunque ci sia un ristagno d’acqua: solo con l’impegno di tutti e un’azione coordinata tra pubblico e privati la lotta alle zanzare potrà avere risultati significativi.

Per ricevere il prodotto, fornito non per nucleo famigliare ma per edificio, i cittadini dovranno indicare nominativo, indirizzo e numero di pozzetti da trattare.

Per maggiori informazioni, contattare il servizio Ambiente del Comune di Bastiglia al numero 059/800906 o quello dell’Unione Comuni del Sorbara al numero 059-800832 o via mail all’indirizzo ambiente@unionedelsorbara.mo.it.

