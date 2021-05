Bomporto, manutenzione strade: interruzione della viabilità in via Gorghetto e via Padella

BOMPORTO – A causa di interventi di manutenzione del manto stradale, il Comune di Bomporto, attraverso l’ordinanza del 10 maggio scorso, ha predisposto l’interruzione temporanea della viabilità in alcune strade, mentre in altre è temporaneamente in vigore un senso unico alternato. Le strade di Bomporto interessate dall’interruzione della viabilità sono via Gorghetto e via Padella, mentre in via Leonardo da Vinci e via Cristo è stato istituito un senso unico alternato. Le modifiche della viabilità sopra riportate riguardano le ore dalle 7.00 alle 17.30 di ogni giorno, sono entrate in vigore l’11 maggio e resteranno valide fino al 31 maggio, data in cui dovrebbero terminare i lavori.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017