Finale Emilia, prorogata al 7 maggio la scadenza per le iscrizioni ai nidi comunali

FINALE EMILIA – A causa della pandemia da Covid-19, il Comune di Finale Emilia ha deciso di prorogare i termini delle iscrizioni agli asili nidi comunali per l’anno educativo 2021-2022. La precedente scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata per il giorno 23 aprile, mentre ora le famiglie di Finale Emilia avranno tempo fino al 7 maggio per iscrivere al nido i propri bimbi. La decisione, si legge nella Determinazione attraverso la quale il Comune ha reso pubblica la proroga, è stata presa anche a causa del fatto che, a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus, sono state cancellate alcune iniziative di Open Day.

