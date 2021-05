Gelate, malattie e patogeni: raccolto compromesso per aziende produttrici di pere

Sono allarmanti, soprattutto per un territorio come quello della Bassa modenese, che comprende molte delle aziende in questione, i dati diffusi dalle associazioni agricole Confagricoltura e Cia Emilia Centro sui danni subiti dalle aziende produttrici di pere in Emilia-Romagna, a causa delle gelate dei mesi di marzo e aprile, oltre che di malattie e agenti patogeni, come la cimice asiatica. Secondo Confagricoltura e Cia Emilia Centro, infatti, il raccolto sarebbe “compromesso per circa 5mila aziende produttrici di pere in Regione, con un meno 80% delle produzioni”. Per questo il presidente di Cia Emilia Centro, Alberto Notari, ritiene indispensabile che “nel prossimo Decreto Sostegni vengano stanziate risorse a favore di tutti i frutticoltori colpiti dalle gelate”. Notari chiede, inoltre, “l’estensione della moratoria sui mutui almeno fino alla fine dell’anno”.

