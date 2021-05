Infrastrutture, Gibertoni (Misto): “Bretella Campogalliano-Sassuolo inutile e costosa”

La bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo è “un’opera inutile, dal punto di vista trasportistico, costosa per gli autotrasportatori e le casse dello Stato, completamente insostenibile a livello ambientale, obsoleta per vincere la sfida della competitività internazionale del distretto ceramico e incongruente con le direttive Europee”.

Lo scrive in una interrogazione la consigliera regionale Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), che chiede alla Giunta “se la Regione Emilia-Romagna continui a essere dalla parte del presidente della Provincia di Modena oppure dei cittadini che vedono nell’Autostrada Regionale Cispadana e nella Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo un enorme spreco di denaro pubblico, inutile dal punto di vista trasportistico e altamente impattante per la salute e per l’ambiente”. Gibertoni, inoltre, vuole sapere “come (la Regione, ndr) risponda alle obiezioni sopra esposte formulate dal Comitato ‘Coordinamento Cispadano NO autostrada – SI’ strada a scorrimento veloce’ e dal ‘Comitato No Bretella’”.

Pochi giorni fa, ricorda la consigliera, il presidente della Provincia di Modena ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri per sbloccare le opere fondamentali come la bretella Campogalliano-Sassuolo e la terza corsia nel tratto Modena-Verona della A22. Non si capisce, continua Gibertoni, come si parli di puntare a una logistica efficiente quando al governo si chiede l’ampliamento di corsie e di due nuove autostrade. La consigliera, poi, elenca le situazioni negative di impatto sull’ambiente (consumo di suolo, impermeabilizzazione, consumo di aree agricole) nonché di congestione del traffico nel distretto della ceramica sottolineate dai comitati dei cittadini.