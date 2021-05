“La Gazzetta delle Medie”, nasce il giornalino dell’Istituto Comprensivo di San Felice e Camposanto

SAN FELICE, CAMPOSANTO – “L’Amicizia” – “Riscopriamo il territorio di San Felice sul Panaro e Camposanto” – “La scelta

della scuola secondaria di II grado” – “L’angolo del contadino” – “Interviste a personaggi reali e immaginari” – “Le recensioni di libri letti dai ragazzi” – “I Nostri Progetti scolastici” – “La Memoria”. Queste e tante altre sono le Rubriche che contraddistinguono “La Gazzetta delle Medie”.

Anche in tempi di DAD, la scuola non si è mai fermata, ha dato agli studenti proposte di lavoro di qualità. Una di queste, spiega la dirigente scolastica Maria Paola Maini, è stata sperimentare il mondo del giornalismo, facendo nascere “La Gazzetta delle medie”, il nuovo magazine della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro e Camposanto. Il Giornalino è nato il primo aprile 2021 ed è composto da circa 100 pagine tutte da leggere e sfogliare, alle quali si accede cliccando su un link pubblicato sul sito della scuola (www.icsanfelice.edu.it) o direttamente: https://madmagz.com/magazine/1901077 o tramite QR-code.

La realizzazione di un giornalino scolastico è stata progettata accuratamente dagli insegnanti del plesso “Pascoli” e “Gozzi” che hanno puntato alla nascita di un progetto inclusivo. Alla chiamata dei proff. Biagioli Matteo, Bozzoli Paola, Coriglione Maria, Dallari Manuela, Ferrari Oretta, Roveri Maria Pia, Spaggiari Laura, Veratti Paola hanno risposto attivamente circa sessanta alunni che si sono resi protagonisti di un’attività nuova. Tutta a distanza.

Preziosa e degna di menzione è stata la lezione dialogata tra i ragazzi e la giornalista e prof.ssa Claudia Fortini (IC Neri di Concordia) che ha offerto parole entro le quali gli alunni hanno cucito la loro nuova veste. “Tutti possono essere giornalisti … l’essere giornalista è uno sguardo sul mondo, è lo sguardo di chi non si accontenta di conoscere solo ciò che gli viene detto, ma di chi si informa sempre e cerca di capire … È lo sguardo del supereroe!” Gli alunni hanno scelto gli abiti che volevano indossare: ideatore-rubriche, articolista, disegnatore/vignettista/grafico, impaginatore.

Questo innovativo laboratorio scolastico, ricorda la dirigente scolastica Maria Paola Maini, ha permesso di condividere la creatività e l’espressività dei ragazzi che hanno messo in campo competenze linguistiche, digitali, spirito di iniziativa e spirito critico; insomma, ha aiutato a scoprire la potenzialità di sviluppo propria di ognuno. Nelle intenzioni dei promotori e dei ragazzi, questo giornalino rappresenta il regalo offerto alla propria scuola in un periodo così sofferto. Un dono che non avrebbe potuto vedere la luce senza la collaborazione del territorio e, in particolare, dei comuni di San Felice sul Panaro e di Camposanto. Il contributo di un territorio sempre vigile e accogliente con il quale la scuola e gli alunni si identificano.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017