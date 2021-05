L’Idraulik, Enrico Castellini e Fabio Castagnetti amici da trentacinque anni, fra caldaie, tubi e rubinetti

MIRANDOLA – Si conoscono da oltre tre decenni Enrico Castellini e Fabio Castagnetti, titolari dell’impresa mirandolese di impianti termoidraulici L’Idraulik.

Attiva in tutta l’Emilia-Romagna, l’azienda è cresciuta moltissimo negli ultimi cinque anni, arrivando a raggruppare un team di undici professionisti, operanti sia nel settore dell’idraulica domestica, che in ambito industriale.

“Io e Fabio ci conosciamo da trentacinque anni, eravamo in classe insieme”, racconta Castellini, “poi abbiamo scelto di intraprendere la stessa carriera. Inizialmente lavoravamo come dipendenti presso un’altra azienda di termoidraulica: solo nel 2006 ci siamo messi in proprio, costruendo poco a poco la nostra clientela. Fino a pochi anni fa eravamo solo due, mentre ora possiamo contare su una squadra piuttosto vasta, le cui competenze sono periodicamente aggiornate da attività di formazione.”

“E proprio nella formazione abbiamo investito durante il lockdown della primavera scorsa,” conferma Castagnetti, “promuovendo un percorso interno di acquisizione di certificazioni. In effetti, quest’anno proponiamo uno sconto in fattura su caldaie e condizionatori e ci stiamo muovendo anche per il bonus del 110%. Siamo attivi anche nel risanamento degli impianti a gas, che viene effettuato senza intaccare i muri, nel corso di poche ore”.

“Il nostro auspicio per il futuro è poter mantenere la stima della nostra clientela, che ringraziamo per la fiducia accordataci,” concludono i due, “con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale: presto rinnoveremo il parco mezzi, adottando furgoni a basse emissioni di CO2. Lavoriamo per un avvenire green anche nella nostra azienda.”

