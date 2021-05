Medolla, ufficio postale chiuso dal 10 al 15 maggio per lavori interni

MEDOLLA – Poste Italiane comunica attraverso una nota stampa che dal 10 al 15 maggio l’ufficio postale di Medolla resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni di radicamento, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Cavezzo in Via Papazzoni, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotato anche di ATM Postamat, in funzione tutti i giorni h 24. Per tutte le operazioni in circolarità sono inoltre disponibili gli uffici postali delle località limitrofe. L’ufficio postale di Via Roma a Medolla riaprirà lunedì 17 maggio con i consueti orari.

