Mirandola, posate reti al cimitero monumentale per contrastare la presenza dei colombi

MIRANDOLA – Con un post sul proprio profilo Facebook, Antonella Canossa, assessora alle Politiche sociali, alla Salute, a Diritti e Mobilità del Comune di Mirandola è intervenuta a proposito della presenza di colombi presso il cimitero monumentale di Mirandola, spiegando le diverse misure messe in atto dall’Amministrazione comunale per risolvere il problema:

Nei mesi scorsi abbiamo affrontato il problema della presenza di colombi presso il cimitero monumentale di Mirandola; la situazione negli anni era peggiorata anche a causa della condizione di inagibilità post-sisma in cui versa ancora un’ampia parte del cimitero che si presta come luogo ideale per la proliferazione di colonie. A questa si è aggiunta la chiusura del cimitero durante i primi mesi del 2020 per il lockdown che ha favorito ulteriormente la presenza indisturbata dei colombi.

Abbiamo messo in atto diverse misure tra cui la posa di reti con cui abbiamo isolato la chiesa già nello scorso autunno. Nelle scorse settimane sono state posate le reti nelle sezioni del cimitero nuovo così da isolare più possibile anche queste zone: sono state messe reti verticali sulle facciate ed orizzontali a chiusura dei cortili interni. Analoghi interventi sono previsti nei cimiteri di Quarantoli e Gavello (in parte già in corso). Inoltre a Mirandola sono state restaurate tutte le panchine ad opera del personale dipendente.