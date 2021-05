NKD Italia inaugura un nuovo punto vendita a Nonantola

NONANTOLA – NKD Italia, azienda specializzata in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia, inaugura nella giornata odierna, 20 maggio, il nuovo punto vendita di Nonantola, in provincia di Modena.

Il nuovo negozio NKD si trova in piazza Ilaria Alpi 19-21, a fianco di Coop e Tigotà. Una giornata di inaugurazione, dalle 8.30 alle 20.00, che segna un’ulteriore tappa fondamentale nel progetto di crescita dell’azienda. Sarà l’occasione giusta per toccare con mano l’ampio assortimento del brand e usufruire per questa giornata d’inaugurazione della promozione speciale del 20% su tutti i prodotti.

Magazzino, scaffali e espositori sono già stati riempiti con l’assortimento attuale: moda in linea con i trend del momento e abbinata ai giusti accessori, ma anche abbigliamento tecnico sportivo. Per tutta la famiglia: per lui, per lei e anche per bambini e neonati. Qualità e attenzione al design anche per la casa: tessile per la cucina, per il bagno e per la notte. Inoltre settimanalmente tante novità nel settore oggettistica, con piccolo arredamento, accessori e idee regalo.

