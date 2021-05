Pallavolo, Stadium Mirandola ai playoff per la A3. Polemiche per il mancato sostegno della politica

MIRANDOLA – Sabato prossimo, la Stadium Pallavolo Mirandola inizierà i playoff, attraverso i quali si giocherà la promozione in A3. Attraverso un post su Facebook, per i ragazzi della Stadium arriva l’incoraggiamento del presidente di Radio Pico, Alberto Nicolini, partner storico della società sportiva mirandolese. Nel sostenere i ragazzi, Nicolini non manca di polemizzare con il mondo della politica mirandolese, a suo dire non abbastanza vicino alla squadra nelle ultime settimane. Di seguito, il contenuto del post:

“Sabato prossimo iniziano i play off della Stadium, che si giocherà la promozione in A3. Coraggio ragazzi, so che ce la metterete tutta come sempre! Siete una grande squadra. Ai nostri esponenti politici presenti in Consiglio Comunale, di maggioranza e di opposizione, vorrei dire che sarebbe stato bello sentire il loro sostegno in queste settimane, un post, una intervista, un articolo sul giornaletto del Comune … NULLA. Evitate ora inutili parole di circostanza e cominciate a darvi da fare per aiutare la società a disputare il prossimo campionato nazionale di serie A (3), perché possiamo farcela e sarebbe un risultato storico!”

