Ravarino, nuova sede per la Cgil

RAVARINO- Sarà aperta lunedì 3 maggio la nuova sede della Cgil di Ravarino in via Roma, al civico 142 (di fianco all’ufficio postale), spostandosi solo di pochi metri rispetto alla precedente sede sempre in via Roma al civico 56 che è chiusa da metà marzo.

La nuova sede sarà molto più ampia di quella precedente (si passa da 35 a 80 mq), e saranno presenti gli uffici del Caf Cgil- che svolgeranno dal 3 maggio la campagna fiscale con la compilazione del modello 730- gli uffici del sindacato pensionati Spi/Cgil e, terminata la campagna fiscale nei prossimi mesi, torneranno anche gli uffici del patronato Inca Cgil e l’Area Diritti per le domande di invalidità, Naspi (disoccupazione), assegni familiari.

“Si è resa necessaria una sede più ampia – spiega Greco Golinelli coordinatore Cgil Unione Terre del Sorbara – per dare risposte più qualificate agli iscritti e ai cittadini di Ravarino”.

