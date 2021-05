Sabato 29 maggio riaprono le piscine, tutti in acqua a Bomporto e a San Felice. E’ stata scelta la data di riapertura delle due strutture, dopo che il Governo ha dato il via libera per le vasche esterne, quelle nei giardini. Per le vasche interne, al coperto, si aspettano indicazioni. Quelle che sono già aperte, ad esempio San Felice, è solo per l’attività agonistica.

Per quanto riguarda le vasche esterne, quelle che più si usano in estate con il parco attrezzato per godersi l’aria fresca, prendere il sole e fare il bagno, è stato superato lo scoglio del distanziamento. Si torna infatti alle regole dell’estate scorsa che prevedevano che tra ogni nuotatore ci debbano essere 7 metri di distanza, e per le attività di balneazione per stare in vasca si fa riferimento ai protocolli regionali che parlano di 4 metri: le nuove libere guida hanno chiarito che le piscine riaprono con tutti i normali servizi. Ombrelloni lettini, bar e naturalmente salvataggio.

In più, tornano i corsi in acqua.

Apriremo gli impianti per tutta la stagione dal 29 maggio fino a fine agosto, sia per il pubblico che per attività organizzata di corsi cercheremo di recuperare tutte le attività non fatte in inverno. In tanti si erano già iscritti ai corsi e non hanno potuti farli in inverno. Se vorranno potranno recuperarli già da adesso.

Tutto è in sicurezza: le distanze tra gli ombrelloni, i percorsi per ingresso e uscita. Abbiamo esperienza già dallo scorso anno di gestione in sicurezza e rispetto dei protocolli con l’igienizzazione delle parti comuni, lettini, ombrelloni, e grande attenzione alla prevenzione e alla sicurezza. In più ricordo che l’acqua delle piscine viene trattata con prodotti previsti dalla legge, tra questi il cloro che è uno dei prodotti che viene utilizzato abitualmente nella sanificazione in pandemia.

E dopo che nel 2019 è stata rimessa a nuovo la piscina di San Felice, adesso il Comune di Bomporto durante la chiusura ha fatto un gran lavoro di messa a norma degli impianti per luci, sicurezza, spogliatoio. E’ un intervento molto consistente che si vedrà soprattutto in autunno quando la copertura sarà rimontata