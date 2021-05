Sovraffollamento autobus, disservizi all’autostazione di Camposanto

CAMPOSANTO – Arriva attraverso la segnalazione di alcuni cittadini la notizia di disservizi che si sarebbero verificati nei giorni scorsi nella tratta Camposanto-Finale Emilia, a causa del sovraffollamento degli autobus. In particolare, secondo quanto segnalato, in orario scolastico, un autobus non si sarebbe fermato all’autostazione di Camposanto perchè troppo pieno, mentre il successivo, pur ugualmente affollato, si sarebbe fermato caricando, però, solo due dei ragazzi che attendevano alla fermata. La situazione ha naturalmente messo in difficoltà i genitori dei ragazzi rimasti all’autostazione di Camposanto e i ragazzi stessi, alcuni dei quali non sono riusciti a raggiungere la scuola a Finale Emilia.

