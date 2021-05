Valli mirandolesi, prosciugati 10 ettari e abbattute oltre 2mila piante: multata la proprietaria

MIRANDOLA – Si è conclusa con una multa di 2mila euro e la condanna al ripristino dei luoghi, si legge sulla ‘Gazzetta di Modena’, una vicenda iniziata nel 2012, quando un sopralluogo aveva evidenziato come un’area umida di dieci ettari nelle Valli mirandolesi fosse stata prosciugata per essere resa coltivabile. Prima dell’intervento di spianamento, l’area ospitava tre laghetti e oltre 2mila piante, che sarebbero state abbattute.

Per questi fatti, è stata condannata la proprietaria dell’area, che, nel corso degli anni, si è sempre difesa dalle accuse, sostenendo di non essere a conoscenza delle trasformazioni, in quanto il terreno in questione sarebbe stato affittato. Spiegazione ritenuta, però, non convincente dai giudici, che, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, hanno condannato la proprietaria a presentare un piano di ripristino per l’area in questione, che, attualmente, però, non sarebbe più di sua proprietà.

