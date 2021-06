Ambiente, delegati Cisl puliranno parco fluviale di Marano e argini del Panaro

Il 4 giugno delegati Cisl puliranno il parco fluviale di Marano e gli argini del fiume Panaro Protagonisti dell’iniziativa, saranno quindici delegati del sindacato dei lavoratori agricoli e alimentaristi Fai Cisl Emilia Centrale che partecipano alla manifestazione “Fai bella l’Italia”. Promossa nell’ambito della Giornata mondiale per l’ambiente, che si celebra sabato 5 giugno, l’iniziativa vede la presenza anche del sindaco di Marano Giovanni Galli.

“La pandemia ci ha spinti a cambiare abitudini e resi consapevoli del rapporto tra emergenza sanitaria, cambiamenti climatici e crisi economica – afferma il neo segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale Daniele Donnarumma, eletto il 19 maggio scorso – Con la nostra iniziativa vogliamo offrire un piccolo, ma concreto contributo di responsabilità e impegno civile perché, come scrisse Madre Teresa di Calcutta, “quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Il nostro obiettivo è anche mantenere gli impegni assunti con il Patto regionale per il Lavoro e il clima, firmato lo scorso dicembre, e – conclude il sindacalista Cisl – sensibilizzare la comunità”.